Рябченко розповів, коли держава продасть блок-пакети енергокомпаній

Держава позбавиться блок-пакетів енергетичних компаній, які найближчим часом будуть виставлені на продаж, після стабілізації їх роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час приватизаційного телемосту Київ –Франкфурт - Нью-Йорк заявив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, рішення про продаж 25-відсоткових пакетів акцій може бути ухвалене після того, як держава візьме до уваги, що дії інвесторів поліпшили господарське становище компаній і рівень їх капіталізації.

«І через певний час, коли ми переконаємося, що з приходом інвесторів зростатиме вартість енергокомпаній, держава повернеться до питання своєї 25-відсоткової участі у статутному капіталі і, я думаю, буде ухвалене рішення про їх продаж… Оскільки немає сенсу бути присутнім у компанії, яка стабільно розвивається», - сказав голова фонду.

У свою чергу, президент НАК «Енергетична компанія України» Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ відзначив, що збереження у держвласності блок-пакетів акцій реалізовуваних енергокомпаній дозволить на початковому етапі мати державний вплив на розвиток компаній і контролювати виконання інвестором узятих на себе зобов`язань.

Як повідомляв УНІАН, раніше А.РЯБЧЕНКО заявляв, що уряд України схвалив умови приватизації 25% «Дніпроенерго», 40,6% «Донецькобленерго», 45% «Чернівціобленерго», 50% «Вінницяобленерго» і 50% «Закарпаттяобленерго».

Довідка УНІАН. 5 жовтня Фонд державного майна України оголосив умови приватизації перших двох енергокомпаній, держпакети акцій яких планується продати на відкритих аукціонах. Інвесторам запропоновані 45,103% акцій ПАТ «Західенерго» за стартовою ціною 1,932 млрд. грн. і 25% акцій ПАТ «Київенерго» за 432,305 млн. грн. Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада.

Кабмін своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня п.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

У 2011-2012 роках планується приватизувати всі чотири теплові генерації і обленерго, які перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України».