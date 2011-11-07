ФДМУ планує почати приватизацію держпакетів облгазів у першому кварталі 2012 року

Фонд державного майна України планує в першому кварталі 2012 року почати приватизацію держпакетів облгазів.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також відзначив, що на даний час «Нафтогаз України» ще не передав Фонду держмайна для приватизації держпакети акцій облгазів. За його словами, ФДМУ зараз відпрацьовує з Міністерством енергетики і вугільної промисловості технології приватизації обленерго. «Це незвичайна ситуація, дуже багато дрібних пакетів, і стандартними методами, які ми могли б використати, я думаю, ми не доб`ємося результату», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, ФДМУ і Міненерговугілля на даний час обговорюють, «якої мети вони хочуть добитися» цією приватизацією. При цьому він відзначив, що дрібні пакети облгазів, швидше за все, виставлятимуться на фондовому ринку, а блокуючі - на приватизаційних конкурсах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшій приватизації. Згідно з документом держпакети акцій мають бути передані ФДМУ в місячний термін.

Як і у випадку з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-й пакет акцій міськ- або облгазу.

При цьому там, де НАК «Нафтогаз України» належить менш як 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуться цілком.