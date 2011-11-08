Депутат Коновалюк має намір розробити законопроект про спрощення приватизації землі

Народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК (Партія регіонів) має намір розробити законопроект, що спрощує процедуру приватизації громадянами земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в інформаційному агентстві "Наш продукт".

"Я його (законопроект - УНІАН) готую, я його найближчим часом внесу до парламенту", - сказав він.

В.КОНОВАЛЮК також планує ініціювати спеціальне засідання Верховної Ради щодо оцінки ситуації у сфері земельних стосунків і в агропромисловому комплексі.

Він нагадав, що мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення подовжується вже п'ятий раз.

"Я противник вільного поводження із землею. Я противник того, що усе це робиться не внаслідок неузгоджених дій, робиться через те, що немає ефективності в реалізації державою політики, немає відповідних проектів законів, постанов уряду, немає методики, яка б дозволяла нам визжити усі ці рецидиви негативу і нераціональності у сфері земельних стосунків", - вважає депутат.

В. КОНОВАЛЮК зазначив, що має намір підготувати аналітичну записку Президентові України Вікторові ЯНУКОВИЧУ про порушення у земельній сфері, зокрема про необхідність спростити процедуру приватизації землі громадянами.

"Ми підготуємо комплексну доповідну, де будуть показані усі розкладки порушень і формалізму, які сьогодні існують", - сказав він.

Депутат уточнив, що аналітичний документ грунтуватиметься на журналістському розслідуванні інформаційного агентства "Наш продукт", журналісти якого спробували з'ясувати у місцевих рад Київської області інформацію про вільні земельні ділянки, щоб реалізувати право на безкоштовну приватизацію землі під будівництво житлового будинку.

За словами журналіста ІА "Наш продукт" Ігоря ІВАНОВА, зі 109 запитів у місцеві ради Київської області про наявність ділянок для приватизації, змістовні відповіді надали тільки на 7. У більшості випадків відмову в отриманні інформації про вільні земельні ділянки місцеві органи мотивували тим, що це конфіденційна інформація. Водночас, неофіційно журналістам радили звернутися до спеціалізованих приватних підприємств, які за плату змогли б допомогти у вирішенні цього питання.

За словами В. КОНОВАЛЮКА, земельна реформа, яка проводиться вже 20 років в Україні, несистемна, непослідовна і неефективна.

Він зазначив, що в Україні щорічний тіньовий оборот землі складає 2,5 - 3 млрд. дол., внаслідок чого держава щорічно недоотримує близько 7 млрд. грн. інвестицій. При цьому з введенням вільного ринку землі існує можливість концентрації землі сільськогосподарського призначення у компаній з іноземним капіталом, оскільки сьогодні близько 10 млн. газемлі є в оренді у таких підприємств.

На думку депутата, для досягнення прозорості в земельних стосунках необхідно також провести інвентаризацію і облік земельних ділянок.

В. КОНОВАЛЮК також висловив думку, що закон про державний земельний кадастр, який би надавав доступ громадянам до інформації про вільні земельні ділянки для приватизації, не почне працювати з 2013 року саме унаслідок високого об'єму тіньового обороту землі і корупції в земельних стосунках.