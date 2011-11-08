Клюєв вважає, що держава повинна активніше протидіяти рейдерству

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ вважає, що держава повинна докласти максимум зусиль для системної протидії рейдерству в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

Він доручив Агентству держмайна, Фонду держмайна України, а також усім міністерствам, у віданні яких є підприємства, що перебувають у процесі банкрутства, надати повний аналіз причин банкрутства й пропозиції щодо подальших перспектив розвитку цих підприємств.

Міжвідомча комісія також ухвалила рішення підготувати спільне звернення до Вищої ради юстиції з аналізом усіх фактів незаконних судових рішень для відповідної реакції про дисциплінарну відповідальність суддів усіх судових інстанцій. «Усі судді, які беруть участь у рейдерських схемах, повинні відповідати перед законом. Коли ми припинимо безкарність, тоді бізнес зможе спокійно працювати в Україні. Ми повинні захищати не лише державну власність, але й кожного підприємця. Рейдерство - це лише красива сучасна назва. Насправді йдеться про грабіж і бандитизм. На жаль, деякі судді й чиновники цьому сприяють», - заявив А.КЛЮЄВ.