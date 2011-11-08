Український фондовий ринок сьогодні виріс
19:10, 08 листопада 2011Фондовий ринок
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Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 8 листопада, підвищився на 1,79% - до 566,82 пункту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 14 млн. грн.
Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 2,59% - до 1498,20 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 255 млн. 470 тис. грн., із них на терміновому ринку - 158 млн. грн.
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