Український фондовий ринок сьогодні виріс

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 8 листопада, підвищився на 1,79% - до 566,82 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 14 млн. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 2,59% - до 1498,20 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 255 млн. 470 тис. грн., із них на терміновому ринку - 158 млн. грн.