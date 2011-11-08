Міжвідомча комісія з протидії рейдерству розглянула ситуацію на ряді підприємств

Члени Міжвідомчої комісії на засіданні у вівторок, 8 листопада, розглянули ситуацію на ряді вітчизняних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, зокрема, була розглянута ситуація навколо Державного підприємства «Навчально-дослідницьке господарство «Докучаєвське» Харківського національного аграрного університету ім. В.Докучаєва.

Підприємство уклало мирову угоду про спільну діяльність з двома приватними підприємствами, і з порушенням законодавства передало їм власні земельні угіддя, лісосмуги і сади.

В результаті, «Докучаєвське» було доведене до банкрутства, а частина земельних ділянок площею 57,18 га були передані безплатно у власність громадянам, а також ділянка площею 19,2 га - в оренду під звалище.

Міжвідомча комісія прийняла рішення звернутися в Генеральну прокуратуру з проханням вжити відповідні заходи щодо захисту законних інтересів держави в цьому питанні.

А.КЛЮЄВ заявив, що керівник підприємства не міг діяти одноосібно, без прикриття з боку відповідальних осіб у відповідному міністерстві.

Він доручив Міністерству аграрної політики і продовольства провести ретельну службову перевірку і внести пропозиції щодо жорстких кадрових рішень.

Обговорюючи ситуацію навколо Державного науково-дослідного і проектного інституту титану учасники засідання констатували, що йдеться про неіснуючу заборгованість, «фактично, - про шахрайство».

За даним фактом у червні цього року слідчим управлінням СБУ в Запорізькій області було порушено кримінальну справу щодо зловживань посадовців самого інституту, а також - кредитора (ТОВ «ТУЛС») і поручителя (ТОВ «КОНТИНЕНТ-ЛТД»).

Прокуратури Дніпропетровської і Запорізької областей звернулися до суду. 17 серпня рішенням суду Дніпропетровської області скасовано рішення цього ж суду від 11 листопада 2010 року про стягнення заборгованості на користь ТОВ «ТУЛС» у розмірі 197,7 млн. грн.

Міжвідомча комісія також розглянула факт доведення до банкрутства ДП «Український науково-дослідний інститут металургійного машинобудування».

А.КЛЮЄВ поставив завдання Міністерству юстиції проаналізувати законність дій усіх органів влади в цьому процесі. Представник Генеральної прокуратури України заявив, що органи прокуратури планують активно включитися в даний процес у рамках існуючих кримінальних справ.

Перший віце-прем`єр доручив Агентству держмайна терміново активізувати захист державних інтересів у судовому порядку, а також розробити і представити план не лише виведення інституту із стану банкрутства, а й його ефективного розвитку.

Розглядаючи ситуацію навколо виробника самохідних автомобільних кранів ВАТ «Холдингова компанія «Краян», А.КЛЮЄВ заявив: «Держава зобов`язана справлятися з рейдерами незалежно від їх статусу і політичного забарвлення. Навіть, якщо це народний депутат. Доручаю терміново надати мені всю інформацію про схеми, якими користуються рейдери. Ми повинні захистити підприємство - не дозволити різати його на шматки».

За даними Фонду державного майна України, застосовуючи процедуру фіктивного банкрутства через рішення судів, у підприємства відібрали кілька будівель.

Перший віце-прем`єр також доручив Мінінфраструктури надати повну інформацію Міжвідомчій комісії щодо ситуації навколо ДСК «Чорноморське морське пароплавство» і ТОВ «Торговий дім «Ізюмський тепловозоремонтний завод».

А.КЛЮЄВ також доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим інформувати Міжвідомчу комісію про вживання заходів щодо протидії незаконному відчуженню земель державної власності, зокрема, південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет».

Члени Комісії прийняли рішення заслухати під час наступного засідання доповіді відповідальних осіб з усіх питань, які обговорювалися на поточному засіданні.