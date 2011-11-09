ФДМУ знову виставив на продаж Макіївський меткомбінат. Стартову ціну знижено на 30%

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу 60,857% державного пакета акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат". Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

При цьому початкову вартість пакета акцій знижено на 30% порівняно з минулим конкурсом, і вона становить 150 млн. 880 тис. грн.

Згідно з фіксованими умовами конкурсу, інвестор, зокрема, має погасити прострочену заборгованість товариства перед державою за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів, а також іншу прострочену заборгованість.

Покупець держпакета акцій меткомбінату також має дотримуватися положень плану санації, затвердженого ухвалою господарського суду Києва від 9 вересня 2004 року.

Згідно з повідомленням, конкурс відбудеться через 75 днів від дня його оголошення 9 листопада ц.р.

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат", проте приватизаційні конкурси так і не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ «Макіївсталь».

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ «Смарт-холдинг» і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» ММЗ увійшов до Дивізіону сталі та прокату Групи «Метінвест».

Балансовий збиток підприємства за 9 місяців ц.р. становить 54 млн. 330 тис. грн., дебіторська заборгованість - 41 млн. 653 тис. грн., кредиторська заборгованість - 3 млрд. 238 млн. 692 тис. грн.