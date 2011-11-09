Кабмін проведе повну інвентаризацію держвласності

Уряд має намір провести повну інвентаризацію державної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО журналістам у середу.

"Потрібно провести інвентаризацію державного майна взагалі. Це як перепис населення, перепис об'єктів держвласності. Усе, що є у цього заводу, які у нього є цехи, піонерські табори, Палац культури", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, інвентаризацію проводитимуть відомства із статусом центрального органу влади.

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що подібну повну інвентаризацію ще не проводили, до цього вона була не усеосяжна.

За словами голови ФДМУ, є реєстр держвласності і час від часу його треба уточнювати. На сьогодні вже затверджена методика проведення інвентаризації і уряд ще повинен затвердити відповідний порядок, сказав О.РЯБЧЕНКО.