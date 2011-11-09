НБУ в жовтні придбав у свій портфель ОВДП на 4,6 млрд. грн.

У жовтні Національний банк України придбав у свій портфель облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 4,6 млрд. грн. (з початку року - 18 млрд. грн.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Операції з продажу держоблігацій України з портфеля НБУ в жовтні не проводилися (з початку року обсяг операцій з продажу становив 1,4 млрд. грн.).

Впродовж жовтня через механізм двосторонніх котирувань Нацбанк придбав державні облігації України на загальну суму 0,5 млрд. грн. З початку року обсяг таких операцій становив 4,7 млрд. грн.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в жовтні надійшло коштів на загальну суму 5,5 млрд. грн. (з початку року - майже 24,5 млрд. грн.).

Всього з початку року було здійснено розміщення державних облігацій України (з урахуванням ОВДП для збільшення статутного капіталу “Ощадбанку”, “Укргазбанку” і НАК “Нафтогаз України”) на загальну суму 41,8 млрд. грн.

Погашення і сплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який з початку року становив майже 42,3 млрд. грн., зокрема основний борг – 29,3 млрд. грн., сплата доходу - 13 млрд. грн.