"Однозначно, рецесія дійсно буде" - Уманський

Україну чекає нова хвиля світової економічної кризи.

Таку думку Інституту Горшеніна висловив колишній заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

"Це однозначно, і сумнівів немає, що, на жаль, рецесія дійсно буде. І - на відміну від 2009 року - ні ми, ні світова економіка швидко з неї вийти не зможемо. Це буде досить затяжний період", - вважає він.

Щодо того, у які сфери інвестувати на сьогодні найвигідніше і безпечно, експерт висловився так: "Я думаю, що точно не у фондовий ринок і вже точно не в похідні - цінні папери. Це однозначно. У цій ситуації, швидше за все, вигідні і цікаві будуть ті сфери бізнесу, які, незалежно від кризи, завжди матимуть попит - починаючи від послуг телекомунікацій і закінчуючи продуктами харчування і переробки. Хоча, звичайно, усе залежить від конкретного проекту - універсальної ситуації, боюся, не буде", - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

На його думку, в останні десятиліття фондовий ринок працює, не грунтуючись на реальних показниках діяльності того чи іншого емітента. "Він грунтується на очікуваннях інвестора і на фінансовому доході, який можна отримати від операцій цих же паперів на фондовому ринку. Фондовий ринок, на жаль, абсолютно не показує реальну вартість активів і прибутків. Ті фінансові фондові "мильні бульбашки", які останнім часом почали лопатися, власне кажучи, і обвалили світову європейську фінансову систему в 2007 році", - сказав експерт. Він підкреслив, що система ця не змінилася по сьогоднішній день. "Боюся, що найближчим часом і фінансисти, і інвестори кардинально переглядатимуть правила роботи і систему стосунків в цьому сегменті. Тому що, повторюся, система роботи фондових майданчиків сьогодні, абсолютно відірвана від реальної вартості активів емітентів, і доходи, і прибутки, які ці активи генерують", - вважає він.