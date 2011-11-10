Умовами продажу "Київенерго" зацікавилися вже чотири компанії

До Фонду державного майна України (ФДМУ) звернулася ще одна компанія з проханням про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 25% держпакета акцій "Київенерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Таким чином, на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" на даний момент надійшли заявки від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Нагадаємо, голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО раніше заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів із продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.