Українські акції виросли на тлі хороших новин з Європи - експерти

Українські фондові індекси в четвер, після значного падіння напередодні, завершили торги на позитивній території на тлі хороших новин з Європи, а також сильних статданих зі США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед підприємств індексного кошику Української біржі в четвер лідерами зниження стали акції Ясинівського КХЗ (- 0,73%) і "Центренерго" (- 0,49%). Найбільший ріст був зафіксований по паперах "Стиролу" (+18,24%) і Єнакіївського металургійного заводу (+15,54%).

Як зазначають аналітики, у четвер стало відоме ім'я нового прем'єра Греції, ним став Лукас ПАПАДІМОС, що розвіяло побоювання навколо політичної кризи в країні. Зниження вартості 10-річних італійських облігацій після рекордного росту учора також позитивно позначилося на ринках.

Разом з цим, за словами аналітиків, інвесторів у четвер порадували і дані щодо ринку праці США, які показали зниження первинних звернень по допомогу з безробіття до 390 тис., що перевершило прогнози. Крім того, негативне сальдо торгового балансу США зменшилося до 43,1 млрд. дол. проти очікуваного росту до 46 млрд. дол.

Аналітики вважають, що серед сьогоднішньої статистики варто звернути увагу на індекс закупівельних цін виробників, який вийде у Великобританії, а також на індекс настрою споживачів Університету Мічігану.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 10 листопада, підвищився на 1,64% - до 565,40 пункту. Загальний об'єм торгів склав 235 млн. 462 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,82% - до 1496,53 пункту. Загальний об'єм торгів склав 293 млн. 492 тис. грн., з них на терміновому ринку - 201 млн. 961 тис. грн.