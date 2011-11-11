Індекс Української біржі сьогодні показав рекордне зростання

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 11 листопада, підвищився на 2,29% - до 578,33 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 735 млн. 142 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 7,18% - до 1603,98 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 266 млн. грн., із них на терміновому ринку - 142 млн. грн.