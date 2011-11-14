Польський WIG20 почав тиждень майже 3% ростом

Варшава. Головний індикатор Варшавського фондового ринку WIG20, який минулого тижня уперше з 20 жовтня опустився нижче 2,3 тис. пунктів, на позитивному зовнішньому фоні почав торги понеділка 2,92% ростом.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, польські "блакитні фішки" відкрилися на рівні 2355,27 пунктів на новинах про призначення нових прем'єр-міністрів в Італії і Греції, що вселило в інвесторів надії на вирішення боргових проблем цих країн.

На плюсі почали торги також індикатори середніх і невеликих компаній, які до 9.40 додали 1,13% і 1,38%.

Почавши день 2,32% ростом, WIG до цього часу торгувався з 2,01% плюсом.