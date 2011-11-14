У 2012 році буде проведено інвентаризацію держмайна

Кабінет міністрів України доручив центральним органам виконавчої влади, іншим суб`єктам управління держвласності провести впродовж 2012 р. інвентаризацію об`єктів державної власності, що знаходяться в їх управлінні.

Про це йдеться в постанові КМУ №1145, обнародуваному на урядовому сайті.

Кабмін також доручив ФДМУ в місячний термін затвердити форму зведеного акту інвентаризації об`єктів держвласності, після завершення інвентаризації об`єктів держвласності надіслати уряду і Міністерству фінансів узагальнену інформацію про результати інвентаризації.

Як раніше повідомив журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО, на сьогодні вже затверджена методика проведення інвентаризації, проте уряд ще має затвердити відповідний порядок.