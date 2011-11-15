У наступному році 49% акцій "Ощадбанку" виставлять на продаж?

Член Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Верховної Ради України Станіслав АРЖЕВІТІН допускає оголошення в першому півріччі 2012 року конкурсу з продажу 49% акцій "Ощадбанку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.АРЖЕВІТІН повідомив сьогодні під час виступу на 6-й щорічній конференції Інституту Адама Сміта.

«Створюється враження, що вже наступного року, в першому півріччі, 49% акцій цього банку (Ощадбанку – УНІАН) можуть бути виставлені на продаж», - сказав він.

При цьому С.АРЖЕВІТІН відзначив, що питання продажу акцій "Ощадбанку" державою залежатиме від ситуації в банківській системі та від глибини кризових явищ.

Також С.АРЖЕВІТІН вважає, що держава має намір змінити систему гарантій за вкладами "Ощадбанку".

«Я думаю, що на державному рівні буде зроблена спроба вивести з "Ощадбанку" державні гарантії за вкладами населення і перевести його на звичайний режим, як і інші комерційні банки, – стати членом Фонду гарантування внесків», - сказав він.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.