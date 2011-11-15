ДІУ відклала випуск облігацій, запланований на цей рік

Державна іпотечна установа (ДІУ) відклала випуск корпоративних облігацій на 1 млрд. грн. та іпотечних облігацій на 200 млн. грн., запланований цього року, на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

За його словами, випуск облігацій, що планувався на кінець цього року, поки що відкладається.

«Пов`язано це перш за все з тим, що на сьогоднішній день ресурсна ситуація на ринку змінилася не в дуже сприятливий для нас бік. Ми знаємо, що за останні два місяці вартість грошових ресурсів на ринку різко зросла. На сьогоднішній день їх вартість перевищує 20%, тому виходити зараз із запозиченнями на ринок боргових зобов`язань не зовсім нам підходить, оскільки вартість залучення цих коштів буде на рівні 17%. Це означає, що не менше ніж під 17% ми повинні будемо рефінансувати кредити нашим банкам-партнерам. Відповідно, на виході для позичальників кредити будуть більш як 20% річних», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що в 2012 році ДІУ розглядає можливість зниження ставки рефінансування з існуючих 11% на 0,5-1%.

«Ми, навпаки, намітили собі тенденцію зі зниження ставки рефінансування. Зараз вона становить 11%, але ми плануємо її знизити наступного року ще на 0,5%, а може на 1%, якщо нам вдасться, так, щоб кінцева ставка для позичальників була нижчою за сьогоднішню. На сьогоднішній день ставка ця обмежується 15% річних. Ми плануємо наступного року розміститися так, щоб ставка рефінансування була на рівні 10%, а ставка для кінцевого позичальника становила 14%», - пояснив він.

Голова правління ДІУ уточнив, що випуск іпотечних облігацій відкладається з тих самих причин.

«Це ж стосується й іпотечних облігацій, оскільки іпотечні облігації прирівнюються до корпоративних. З іпотечними облігаціями у нас є ще технічні проблеми, пов`язані з тим, що на сьогоднішній день законодавча база змінилася, і комісія з цінних паперів вирішує питання відповідності існуючої законодавчої бази новому закону», - сказав В.МИРГОРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, ДІУ в 2011 році планувала випустити корпоративні облігації на суму 1 млрд. грн. під державну гарантію, а також розраховувала до донця 2011 року випустити іпотечні облігації на 200 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив із пріоритетних видів діяльності ДІУ функції зі сприяння будівництву, а також із забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України.