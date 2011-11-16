"Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" виставлені на продаж

Фонд державного майна України сьогодні, 16 листопада, оголосив конкурси з продажу 25%-го державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061%-го держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 16 листопада п.р.

Початкові ціни цих держпакетів акцій: "Дніпроенерго" – 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецькобленерго" – 449 млн. 500 тис. грн.

Обидва конкурси відбудуться 11 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затверджених урядовим розпорядженнями (від 2 листопада п.р. № 1106 і № 1107) конкурсними умовами, у конкурсі з продажу пакету акцій «Дніпроенерго» мають право брати участь особи, які протягом трьох останніх календарних років виробили електроенергії обсягом не менш як 30% обсягу виробництва електроенергії «Дніпроенерго» за той самий період або протягом трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій «Дніпроенерго», укладеного за наслідками конкурсу, покупець зобов`язаний забезпечити, зокрема, використання вугілля, яке видобувається на шахтах, розташованих на території України, обсягом не менш як 70% обсягу палива, яке використовується акціонерним товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках.

Протягом 2011-2016 рр. новий власник має також забезпечити таку встановлену потужність: Запорізької ТЕС - не менш як 3600 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоку потужністю 800 МВт; Криворізької ТЕС - не менш як 2820 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт; Придніпровської ТЕС - не менш як 1765 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт тощо.

У конкурсі з продажу пакету акцій ПАТ «Донецькобленерго» мають право брати участь особи, які протягом трьох останніх повних календарних років виробили електроенергії обсягом не менш як 30% обсягу передачі і поставки електроенергії «Донецькобленерго» за той самий період або протягом трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій компанії, укладеного за наслідками конкурсу, покупець зобов`язаний забезпечити: погашення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством «Енергоринок» за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення постійного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», та інших джерел фінансування; досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних починаючи з 2014 року; використання Миронівської ТЕС вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, обсягом не менш як 70% обсягу палива, використовуваного товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках Миронівської ТЕС.

В інноваційно-інвестиційній діяльності компанії, зокрема, реконструкція до 31 грудня 2014 р. котла № 10 із забезпеченням сумарної заявленої потужності 115 МВт з схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової до тарифів на електричну і теплову енергію, що виробляється Миронівською ТЕС, тощо.

В обох випадках в соціальній діяльності «Дніпроенерго» і «Донецькобленерго» передбачається недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників компанії за ініціативою покупця або уповноваженого ним органу, протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без узгодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більш ніж на 5% на рік.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня п.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Терніпольобленерго», 25% «Київенерго».