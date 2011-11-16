Держпакети акцій "Дніпроенерго" та "Донецькобленерго" виставлені на продаж

Фонд державного майна України сьогодні, 16 листопада, оголосив конкурси з продажу 25%-ого державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061%-ого держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 16 листопада.

Початкові ціни держпакетів акцій: "Дніпроенерго" - 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецькобленерго" - 449 млн. 500 тис. грн.

Обидва конкурси відбудуться 11 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затверджених урядовим розпоряджень (від 2 листопада № 1106 і № 1107) конкурсних умов, у конкурсі з продажу пакету акцій "Дніпроенерго" мають право брати участь особи, які впродовж трьох останніх календарних років виробили електроенергії в об'ємі не менше 30% від обсягу виробництва електроенергії "Дніпроенерго" за той же період або впродовж трьох останніх років були власником 50 % статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій "Дніпроенерго", укладеного за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити, зокрема, використання вугілля, яке видобувається, на шахтах, розташованих на території України у об'ємі не менше 70% об'єму палива, використовуваного акціонерним товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках.

Впродовж 2011-2016 рр. новий власник повинен також забезпечити таку встановлену потужність: Запорізької ТЕС - не менше 3600 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоку потужністю 800 МВт; Криворізької ТЕС - не менше 2820 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт; Придніпровської ТЕС - не менше 1765 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт і пр.

У конкурсі з продажу пакету акцій ПАТ «Донецькобленерго» мають право брати участь особи, які протягом трьох останній повних календарних років виробили електроенергії обсягом не менше 30 % від обсягу передачі та постачання електроенергії «Донецькобленерго» за той же період чи протягом трьох останніх років були власником 50 % статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій компанії, укладеного за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити: погашення заборгованості за закуплену електроенергію на гуртовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України" Про заходи, спрямовані на забезпечення постійного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування; досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних, починаючи з 2014 року; використання Миронівською ТЕС вугілля, яке добувають на шахтах, розташованих на території України, обсягом не менше 70% об'єму палива, використовуваного товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках Миронівської ТЕС.

В інноваційно-інвестиційній діяльності компанії, зокрема, реконструкція до 31 грудня 2014 котла №10 із забезпеченням сумарної заявленої потужності 115 МВт, зі схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової в тарифи на електричну і теплову енергію, яку виробляє Миронівська ТЕС та ін.

В обох випадках у соціальній діяльності "Дніпроенерго" та "Донецькобленерго" передбачають недопущення впродовж шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників компанії за ініціативою покупця або уповноваженого ним органу, впродовж трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без узгодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більше, ніж на 5% на рік.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня 2011 року вирішив продати 25% "Дніпроенерго", 45,1% "Західенерго", по 50% "Вінницяобленерго", "Дніпрообленерго" і "Закарпаттяобленерго", 46% "Черкасиобленерго", по 45% "Крименерго" і "Чернівціобленерго", 40,06% "Донецькобленерго", 25,99% "Тернопільобленерго", 25% "Київенерго".