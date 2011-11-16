Ринки акцій перебувають у дуже нестійкому стані - експерт

Ринки акцій нині, мабуть, перебувають у дуже нестійкому стані.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку, "зважаючи на деяку нормалізацію настроїв перед стартом сьогоднішніх торгів на українських майданчиках, але також враховуючи сильне зниження фондових індексів в Китаї, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій можна назвати помірно негативним". Ф'ючерси на індекс S&P 500 почали сьогоднішній день зниженням більш ніж на 1%, незважаючи на вчорашній ріст у другій половині американської торгової сесії.

У цілому, вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, "позитивна динаміка фондових індексів США у вівторок стала швидше нелогічним сюрпризом". Дані про економічне зростання у Франції і Німеччині не підбадьорили інвесторів, внаслідок чого послідували сильні продажі європейських боргових зобов'язань. "Таким чином, зараз у нас немає інструменту для визначення глибини поточної корекції на ринках акцій», - робить висновок аналітик.