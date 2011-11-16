Український фондовий ринок сьогодні закрився різноспрямовано

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 16 листопада, підвищився на 0,87% - до 601,82 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 316 млн. 325 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,36% - до 1591,17 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 241 млн. 359 тис. грн., із них на терміновому ринку - 165 млн. 398 тис. грн.