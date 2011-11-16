ФДМУ знову виставив на продаж 90,8% «Азовкабелю», знизивши ціну на 30%

Фонд державного майна України (ФДМУ) знову виставив на приватизаційний конкурс 90,803% пакет акцій ВАТ «Азовкабель».

Оголошення про проведення конкурсу опубліковано в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (від 16 листопада ц.р.).

За інформацією прес-служби Фонду держмайна, стартову ціну пакета акцій «Азовкабелю» знижено на 30% - до 8 млн. грн.

Приватизаційний конкурс відбудеться через 75 днів від моменту публікації оголошення про його проведення.

Нагадаємо, початкова ціна держпакета «Азовкабелю» вже була істотно понижена - з 52 млн. 650 тис. грн. (на конкурсі в 2010 р.) до 11 млн. 425 тис. грн. на минулому конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна вже кілька разів оголошував конкурс з продажу 90,8% пакета акцій ОАО «Азовкабель» з використанням відвертості пропозиції ціни за принципом аукціону. Проте конкурси були визнані такими, що не відбулися.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовкабель» (м. Бердянськ, Запорізька обл.) - найбільший постачальник кабельної продукції в СНД, виробляє кабельно-провідникову продукцію: кабелі монтажні, зварювальні, силові гнучкі, дроти монтажні і ін.

Станом на початок 2007 року, 90,8% акцій ВАТ «Азовкабель» належало Фонду держмайна. Статутний фонд «Азовкабелю» становить 12,583 млн. грн.