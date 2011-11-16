Комітет ВР рекомендує взяти за основу законопроект про продаж капіталізованих банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики рекомендує парламенту взяти за основу законопроект №9362 від 31 жовтня 2011 року про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати підтримали сьогодні під час засідання комітету.

Зокрема, заступник міністра фінансів Сергій РИБАК нагадав, що 1 січня 2012 року закінчується дія закону про запобігання негативним наслідкам економічної кризи. На сьогодні держава є акціонером трьох банків - «Родовід Банку», «Укргазбанку» і банку «Київ».

Законопроектом передбачається створення прозорого механізму відбору стратегічного інвестора, визначення об`єктів і суб`єктів продажу пакетів акцій банків, встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути потенційними покупцями даних пакетів акцій, зокрема, ними не можуть бути колишні акціонери банків, акції яких продаватимуться, повідомив С.РИБАК.

Також планується залучити радника для здійснення продажу пакетів акцій капіталізованих державою банків, зокрема для визначення ціни продажу таких пакетів. За словами С.РИБАКА, передбачається, що ціна акцій буде не нижче за ту суму, яку вклала держава. «На аукціоні буде ціна не нижче, ніж та, яку вклала держава. А яка ціна буде визначена остаточно, для цього буде залучено радника...» - сказав він.

Крім того, визначаються вимоги для проведення конкурсу з відбору інвесторів і т.д.

На думку Кабінету міністрів, який виступає ініціатором законопроекту, статус санаційного банку «Родовід Банку» не суперечитиме нормам законопроекту про продаж пакету акцій держави. Після того, як він перестане виконувати функції санаційного банку, тобто через 5 років, частку держави в ньому також можна буде виставити на продаж, зазначив С.РИБАК.

Водночас, за словами першого заступника голови комітету Сергія ТЕРЬОХІНА, недоліком законопроекту є положення про продаж у цілому пакету акцій держави в цих банках, без попереднього продажу незначної кількості акцій для визначення їх ринкової вартості.