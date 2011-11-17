Експерт: поведінка гравців фондового ринку сьогодні змінилася

Зміну поведінки гравців фондового ринку важко пояснити зміною характеру новинного фону, але можна пояснити технічними чинниками.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, "сьогодні вранці на ринках ризикових активів складається ситуація, яку можна вважати протилежністю подій 24-годинної давності". На відміну від вівторка, у середу американським ринкам акцій не вдалося утриматися на нейтрально-позитивній території, проте сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S&P 500 демонструють ріст. Ф'ючерси на індекс S&P 500 зараз знаходяться поблизу верхнього краю діапазону підтримки, що і сприяє формуванню відскоку. Водночас динаміка сировинних і валютних ринків поки не підтверджує факт зміни настроїв.

При цьому, вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, "зараз важко визначити потенційну силу і тривалість можливого сплеску апетиту до ризику. Враховуючи комбінацію невпевненої динаміки ризикових активів напередодні і скромний ріст ф'ючерсів на американські індекси сьогодні вранці, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій склався нейтральний".

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 16 листопада, підвищився на 0,87% - до 601,82 пункту. Загальний об'єм торгів склав 316 млн. 325 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,36% - до 1591,17 пункту. Загальний об'єм торгів склав 241 млн. 359 тис. грн., з них на терміновому ринку - 165 млн. 398 тис. грн.