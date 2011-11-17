Експерти: сьогоднішня сесія на фондових біржах залежить від ситуації на борговому ринку Європи

Сьогоднішня торгова сесія на фондових біржах багато в чому залежить від ситуації на борговому ринку Європи.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

Крім того, на їх думку, серед сьогоднішньої статистики варто звернути увагу на дані про роздрібні продажі у Великобританії, на статистику щодо ринку праці і житла із США і на індекс ділової активності ФРБ Філадельфії.

Аналітики підкреслюють, що невизначена ситуація з борговою кризою в єврозоні - це основний чинник негативних настроїв на світових фондових майданчиках. Зокрема, увага інвесторів зараз більше сфокусована на динаміці прибутковості державних облігацій Італії. У вівторок вартість десятирічних держоблігацій країни знову перевищила важливий психологічний бар'єр у 7%, проте, у середу їх прибутковість дещо знизилася на тлі інформації про купівлю ЄЦБ цінних паперів, що сприяло поліпшенню ситуації на світових фондових майданчиках у першій половині дня.

За словами аналітиків, у другій половині дня в середу позитивні настрої інвесторів були затьмарені виступом голови Банку Англії, який сказав про скрутне становище в економіці країни і величезні ризики, які несе Великобританія від боргової кризи, котри набирає оберти в єврозоні. Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ також учора сказав про той факт, що криза в єврозоні набула системного характеру. Але під кінець торгової сесії ринок дещо підтримали макростатистичні дані зі США. Так, учора стало відомо про ріст промвиробництва і позитивну динаміку індексу поточного стану ринку житла.

Аналітики зазначають, що торги на українському фондовому ринку в середу завершилися зі змішаною динамікою індексів. Серед підприємств індексного кошику Української біржі лідерами зниження стали акції Єнакіївського металургійного заводу (- 6,81%) і Ясинівського КХЗ (- 3,95%). Найбільший ріст був зафіксований по паперах "Укрнафти" (+1,87%) і Крюківського вагонобудівного заводу (+1,51%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 16 листопада, підвищився на 0,87% - до 601,82 пункту. Загальний об'єм торгів склав 316 млн. 325 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,36% - до 1591,17 пункту. Загальний об'єм торгів склав 241 млн. 359 тис. грн., з них на терміновому ринку - 165 млн. 398 тис. грн.