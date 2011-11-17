На конкурси з продажу держпакетів "Західенерго" і "Київенерго" надійшло по одній заявці

На конкурси з продажу 45,103% державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго» станом на середину сьогоднішнього дня поки що надійшло по одній заявці.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, останній день прийому заявок на конкурси з продажу держпакетів "Західенерго" і "Київенерго", заявки прийматимуться до 18:00.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада ц.р. на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли заявки від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.