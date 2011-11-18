Сьогодні інвестори знову сконцентруються на боргових ринках Європи - експерти

Сьогодні увага інвесторів буде знову сконцентрована на боргових ринках Європи.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

На їх думку, зниження прибутковості за облігаціями Італії нижче рівня у 7% допоможе ринкам відновити зазнані втрати. Песимістичні настрої на світових фондових майданчиках з'явилися після аукціонів з розміщення державних облігацій Франції і Іспанії, на яких ставки прибутковості значно злетіли. І якщо французам поки нічого турбуватися, то Іспанія наближається до критичної позначки у 7%.

Як вважають аналітики, цей факт занурив ринки у паніку. А на додаток до усього рейтингове агентство Fitch заявило, що ситуація в Європі може позначитися на рейтингах американських фінансових інститутів.

Аналітики зазначають, що торги на українському фондовому ринку у четвер, 17 листопада, завершилися зі змішаною динамікою індексів під тиском зовнішнього негативу. Серед підприємств індексного кошику Української біржі лідерами зниження стали акції "Укртелекому" (- 4,72%) і Єнакіївського металургійного заводу (- 4,26%), Найбільший ріст був зафіксований у паперах "Мотор Січі" (+2,19%) і "Центренерго" (+0,8%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 17 листопада, виріс на 0,08% - до 602,30 пункту. Загальний об'єм торгів склав 1 млрд. 325 млн. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,41% - до 1568,66 пункту. Загальний об'єм торгів склав 255 млн. грн., з них на терміновому ринку - 155 млн. 518 тис. грн.