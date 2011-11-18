Проголошувати остаточний розворот ринків акцій вниз передчасно - експерт

Проголошувати остаточний розворот ринків ризикових активів вниз і, відповідно, закінчення півторамісячного ризикового ралі передчасно.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Проте, підкреслив він, "якщо учора перед відкриттям української торгової сесії ф'ючерси на індекс S&P 500 торгувалися поблизу верхньої межі діапазону підтримки, то сьогодні вранці це вже нижня межа цього діапазону. З точки зору консервативного управління ризиком активним гравцям слід орієнтуватися на рівень 1200 пунктів по ф'ючерсу на індекс S&P 500 як на орієнтир для відкриття/закриття позицій".

За словами П. ІЛЬЯШЕНКА, у четвер, 17 листопада, у першій половині американської торгової сесії провідні індекси зазнали зниження до 2% на тлі відсутності тригерів для росту. У другій половині - дефіцит позитивних новин знову позначився, що не дозволило ринку відірватися від мінімумів дня. Учасники ринку продовжували обговорювати долю Єврозони, роль ЄЦБ і політичну ситуацію в Італії та Греції. При цьому не можна сказати, що прибутковість європейських боргових зобов'язань продовжила стрімкий ріст. У свою чергу, європейська валюта не продовжила активного зниження.

Аналітик зазначив, що ближче до старту сьогоднішніх торгів на українських майданчиках однозначно негативний зовнішній фон трансформувався в помірно негативний за рахунок зниження градуса переживань інвесторів. При цьому слід пам'ятати, що у разі наближення до рівнів підтримки ринки акцій зазвичай віддають перевагу тестуванню досягнутого рівня. "Таким чином формування першого внутрішньоденного мінімуму на українському ринку акцій після відкриття може виявитися помилковим навіть за умови нормалізації настроїв на глобальних майданчиках", - підсумував П. ІЛЬЯШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 17 листопада, виріс на 0,08% - до 602,30 пункту. Загальний об'єм торгів склав 1 млрд. 325 млн. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,41% - до 1568,66 пункту. Загальний об'єм торгів склав 255 млн. грн., з них на терміновому ринку - 155 млн. 518 тис. грн.