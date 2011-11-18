Заявки на участь у конкурсах щодо «Західенерго» та «Київенерго» подали ДТЕК і «Полтаваобленерго»

Заявки на участь у конкурсі з продажу 25-процентного держпакету акцій "Київенерго" подали ДТЕК і ПАТ "Полтаваобленерго"; заявку на участь у конкурсі з продажу 45,103% держпакету "Західенерго" також подала компанія ДТЕК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, учора був останній день прийому заявок на оголошені ФДМУ конкурсу з продажу акцій цих енергокомпаній, назви компаній - потенційних учасників були оприлюднені сьогодні Фондом після розкриття їх заявок.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" складає 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій "Київенерго" - 432 млн. 305 тис. грн.

На 10 листопада на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли запити від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії як "Луганське енергетичне об'єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакету акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.