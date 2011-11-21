Кабмін пропонує дозволити МФО випускати облігації, номіновані у гривні

Уряд України пропонує дозволити міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації, номіновані у гривні, з подальшим використанням залучених коштів виключно для кредитування реального сектора економіки країни.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Відповідні норми передбачені в законопроекті, який подав уряд у Верховну Раду.

У документі пропонують встановити, що Кабінет міністрів України за узгодженням з Нацбанком України встановлюватиме максимальний розмір сукупної вартості кредиту/позики (з урахуванням процентної ставки, комісій і зборів), за якими може здійснюватися таке кредитування.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова організація (IFC) вже декілька років прагнуть дозволу на кредитування в гривні, за рахунок залучених на внутрішньому ринку ресурсів. Рік тому Національний банк України надав IFC дозвіл укладати договори на надання кредитів або гарантій, номінованих в гривні.