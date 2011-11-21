Серед поточних новин для інвесторів є як позитивні, так і негативні сюрпризи - експерт

Серед поточних новинних заголовків для інвесторів є як позитивні, так і негативні сюрпризи.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

По-перше, зазначив він, політики в США так і не змогли домовитися про заходи зі скорочення дефіциту бюджету і навряд чи встигнуть до 23 листопада. Це означає, що з початку 2013 року набуде чинності автоматичне скорочення витрат (у рамках попередньої домовленості). По-друге, в Іспанії опозиція отримала парламентську більшість після виборів минулої неділі.

Проте, вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, негативний ефект першого і позитивного ефект другого чинника не слід перебільшувати. Інвестори не оцінювали високо здатність політиків у Сполучених Штатах знайти компроміс. Єдине, що може засмутити ринки - це можливе зниження рейтингів США агентствами Moody's і Fitch. Проте, ймовірність такого розвитку подій невисока, але все ж помітно вища за нуль. У разі можливої зміни політичного курсу Іспанії гравцям слід пам'ятати, що, по-перше, поки йдеться про бюджетну економію, а не про структурні реформи; по-друге, реальних змін можна чекати не раніше 2012 року, тоді як боргові ринки є під ударом тут і зараз.