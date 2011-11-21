Глибина корекції фондових ринків усе ще не є загрозливою - експерт

Глибина корекції фондових ринків на цей момент усе ще не є загрозливою.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Проте з іншого боку, підкреслив він, "у ринків акцій є простір для зниження за умови скорочення апетиту до ризику".

Зокрема, за словами аналітика, уранці в понеділок, 21 листопада, через продовження зниження вартості ризикових активів зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій був помірно негативним. З точки зору активних гравців, рівень 1200 пунктів по індексу S&P 500 все ще є головним орієнтиром для відкриття/закриття позицій.

Як зазначив П. ІЛЬЯШЕНКО, сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S&P 500 демонстрували помірне зниження, наближаючись до рівня 1200 пунктів - найнижчої позначки за останній місяць. Водночас, американський ринок акцій знаходиться на 13% вище за мінімальні рівні цього року.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 18 листопада, підвищився на 0,60% - до 605,89 пункту. Загальний об'єм торгів склав 325 млн. 653 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів виріс на 0,33% - до 1573,82 пункту. Загальний об'єм торгів склав 183 млн. 248 тис. грн., з них на терміновому ринку - 100 млн. 265 тис. грн.