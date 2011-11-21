На українському фондовому ринку сьогодні стався обвал

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 листопада, впав на 4,40% - до 579,25 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 664 млн. 210 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів упав на 6,02% - до 1479,00 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 207 млн. грн., із них на терміновому ринку - 125 млн. 146 тис. грн.

Нагадаємо, світові фондові ринки в понеділок знизилися на тлі невирішених боргових проблем єврозони та нездатності Конгресу США створити план зменшення бюджетного дефіциту.