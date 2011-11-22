Fitch оновило визначення рейтингів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відновило визначення своїх рейтингів і від сьогоднішнього дня припиняє присвоєння рейтингів повернення активів угодам структурованого фінансування.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, Fitch відкликає усі рейтинги повернення активів, присвоєні емісіям структурованого фінансування. При цьому Fitch продовжить присвоювати рейтинги повернення активів емітентам з рейтингом "B" і нижче в інших секторах.

У повідомленні вказують, що аналітики зі структурованого фінансування використовуватимуть за проблемними цінними паперами новий параметр під назвою "оцінка повернення активів" ("RE"), який буде не рейтингом, а оціночним значенням.