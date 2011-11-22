Ринки акцій упали через можливість провалу переговорів щодо скорочення бюджету США - експерти

Світові фондові індекси у понеділок, 21 листопада, показали низхідну динаміку на тлі побоювань стосовно можливого провалу переговорів з питання скорочення бюджету США.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, комітет Конгресу США, у який входять демократи і республіканці, був створений для розробки пропозицій зі зниження дефіциту бюджету країни в найближчі 10 років, термін його роботи повинен був збігти 23 листопада. Проте, 21 листопада з'явилася інформація, що членам комітету так і не вдалося домовитися. У разі відсутності угоди з цього питання країну чекатиме секвестр - автоматичне скорочення витрат приблизно на 12%.

За словами аналітиків, ситуація в Європі також продовжує чинити тиск на фондові індекси. Так, у понеділок агентство Moody's попередило Францію про можливе пониження кредитного рейтингу країни, який є на рівні ААА. Окрім цього, негативу додали дані про істотне зниження експорту з Японії, а також погіршення прогнозу щодо росту ВВП Сінгапуру. Водночас, дані щодо ринку житла, опубліковані в США, виявилися кращі за прогнози. Продажі будинків на вторинному ринку збільшилися на 1,4%, тоді як очікувалося зниження на 2,2%.

На думку аналітиків, сьогодні серед найбільш важливої статистики варто чекати вихід попередніх даних щодо ВВП США і індекс споживчої довіри єврозони. Вже після закриття торгової сесії в Україні буде опублікований протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків США.

Аналітики констатують, що українські фондові індекси завершили торги понеділка зі значним падінням. Серед підприємств індексного кошику Української біржі лідерами зниження стали акції Ясинівського КХЗ (- 12,23%), "Стіролу" (- 11,09%) і Єнакіївського металургійного заводу (- 10,24%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 листопада, впав на 4,40% - до 579,25 пункту. Загальний об'єм торгів склав 664 млн. 210 тис. грн.

Індекс Української біржі обвалився на 6,02% - до 1479,00 пункту. Загальний об'єм торгів склав 207 млн. грн., з них на терміновому ринку - 125 млн. 146 тис. грн.