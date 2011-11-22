Сьогодні ф’ючерси на індекс S&P 500 відігрують учорашнє зниження - експерт

Сьогодні від ранку ф'ючерси на індекс S&P 500 демонструють ріст, відіграючи від однієї третини до половини вчорашнього зниження.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Водночас, додав він, "значення ф'ючерсів знаходиться під позначкою 1200 пунктів, і ні сировинний, ні валютний ринок не подають ознак оптимізму. У результаті зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій слід вважати нейтральним".

За словами П. ІЛЬЯШЕНКА, після того, як у першій половині торгової сесії понеділка ф'ючерси на індекси S&P 500 здолали підтримку на рівні 1200 пунктів, ринки ризикових активів відчули досить сильне зниження. Водночас розпродажі на ринках акцій проходили за умови швидше стабільного новинного фону.

Таким чином, вважає аналітик, "в основі погіршення настрою інвесторів у понеділок лежало переосмислення вже відомих фактів. Також свою роль зіграв ринковий ефект самопосиленого руху, який спостерігали після подолання рівнів підтримки/опору".

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 листопада, впав на 4,40% - до 579,25 пункту. Загальний об'єм торгів склав 664 млн. 210 тис. грн.

Індекс Української біржі обвалився на 6,02% - до 1479,00 пункту. Загальний об'єм торгів склав 207 млн. грн., з них на терміновому ринку - 125 млн. 146 тис. грн.