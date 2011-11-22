Всі акції індексного кошика Української біржі в понеділок коректувалися - експерти

Всі акції, що входять в індексний кошик Української біржі, у понеділок коректувалися.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у понеділок, 21 листопада, продемонстрував істотне падіння котирувань. Лідерами падіння на Українській біржі стали акції «Стиролу», які просіли на 11,1% за день.

За словами аналітиків, папери гірничо-металургійного сектора, банків та машинобудівної галузі також виявилися серед лідерів зниження. Зокрема, Єнакіївський металургійний завод втратив 10,3%, Авдіївський коксохімічний завод - 7,4%, Алчевський металургійний комбінат - 7,2%, «Азовсталь» - 6,1%, «Укрсоцбанк» - 10,1%, «Райффайзен Банк Аваль »- 6,2%, Стахановський вагонобудівний завод - 7,8%, «Мотор Січ» - 5,1%.

За інформацією аналітиків, торги акціями "Центренерго" і "Укрнафти" на Українській біржі в понеділок закрилися падінням котирувань на 6,7% і 4,5% відповідно. Папери телекомунікаційної компанії «Укртелеком» (-2,5%) також торгувалися в мінусі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 листопада, впав на 4,4% - до 579,25 пункту. Загальний обсяг торгів склав 664 млн. 210 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 6,02% - до 1479,00 пункту. Загальний обсяг торгів склав 207 млн. грн., з них на терміновому ринку - 125 млн. 146 тис. грн.