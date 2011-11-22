Експерти: українські акції на закордонних біржах у понеділок показали падіння

Українські акції, що торгуються на закордонних фондових біржах, у понеділок продемонстрували падіння.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі в понеділок індекс українських компаній WIGUKR втратив 2,4%. Папери агрокомпанії Agroton (+1,6%) продемонстрували позитивну динаміку, в той час як інші акції агропромислового сектора закрилися в червоній зоні. Котирування видобувних компаній Sadovaya Group (-5,0%) і Coal Energy (-2,2%) істотно впали в ціні. Папери виробника акумуляторів WESTA втратили 0,6%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в понеділок котирування гірничорудної компанії Ferrexpo впали на 7,1%. JKX Oil & Gas (+3,2%) торгувався в плюсі, тоді як акції інших нафтогазових компаній коректувалися. Торги паперами агрокомпанії Avangard закрилися зростанням котирувань на 3,6%, в той час як акції MHP впали в ціні на 2,2%.