Європейські ринки акцій відкрилися зниженням п’яту сесію поспіль

Європейські ринки акцій відкрилися зниженням п'яту сесію підряд після виходу невтішних даних про ВВП США і промислове виробництво в Китаї, повідомляє Reuters.

До 10:03 за київським часом пан’європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 знизився на 1,00%, до 905,08 пункту.

Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,94%, до 5.157,78 пункту, німецький DAX опустився на 0,97%, до 5.483,53 пункту, французький CAC 40 знизився на 1,33%, до 2.832,40 пункту.

Виробничий сектор Китаю скоротився в листопаді максимально за 32 місяці, оскільки число нових замовлень зменшилося, посиливши побоювання про те, що країні, ймовірно, загрожує економічне "жорстке приземлення". Ці дані з'явилися наступного дня після новини про ВВП США, ріст якого у третьому кварталі досяг 2% річних, згідно з другою оцінкою, нижче першої оцінки, що складала 2,5 %.