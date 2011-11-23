Конкурс з продажу 25% держакцій "Київенерго" перенесли на 9 грудня

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як зазначили у Фонді, дата перенесена у зв`язку з "додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі в конкурсі".

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України раніше відмовив ПАТ "Полтаваобленерго" в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ "Київенерго". Як зазначили в АМК, у комітеті відсутня інформація про кінцеві бенефіціари ПАТ "Полтаваобленерго".

Водночас, в АМК повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, заявки на участь в конкурсі з продажу 25% держпакету акцій "Київенерго" подали ДТЕК і ПАТ "Полтаваобленерго"; заявку на участь в конкурсі з продажу 45,103% держпакету "Західенерго" також подала компанія ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго".

Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" складає 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій "Київенерго" - 432 млн. 305 тис. грн.