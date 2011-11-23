Українська Interfoam має намір залучити на Варшавській біржі до 26 млн. дол.

Варшава. Український виробник пінополіуретанових виробів компанія Interfoam має намір у рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі за свій 33-процентний пакет має намір залучити до 26 млн. дол. (1$=3,3PLN).

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомила компанія в опублікованому в середу проспекті емісії.

Interfoam хоче продати інвесторам 23,269,191 акцій, максимальна ціна яких визначена в 3,7 злотого за штуку.

Записи на папери прийматимуться серед інституціональних і приватних інвесторів з 29 листопада по 1 грудня, після чого компанія оголосить остаточну ціну розміщення.

Дебют запланований орієнтовно на 15 грудня.

Отримані в результаті IPO кошти компанія має намір витратити на реалізацію інвестиційної програми вартістю від 20,7 до 21,6 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, на головному майданчику Варшавської фондової біржі торгуються папери десяти компаній з України, п'ять з яких провели IPO у Варшаві в поточному, а три минулого року.