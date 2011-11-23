Кабмін схвалив законопроект про державну програму приватизації

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про державну програму приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів глава Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

За його словами, істотною відмінністю нової програми від наявної буде спрощення процедур продажу неліквідних державних активів, від яких держава не може позбавитися упродовж довгих років.

"По-іншому буде технологія продажу, хочемо продати те, що не продавалося довгі роки - неліквіди", - сказав глава відомства.

При цьому він зазначив, що, зокрема, у продажі таких об'єктів будуть спрощені методики визначення стартових цін, які дозволять реалізовувати ці об'єкти за адекватними цінами з перенесенням навантаження з ціни продажу на інвестиційну складову, яку покупець надалі скеровуватиме на розвиток купленого активу.

"Ми хочемо усе державне майно пустити в діло. Те майно, що у нас є, яке простоює, - це неправильно. Усе повинно працювати, на усе має знаходитися інвестор", - резюмував глава ФДМУ.