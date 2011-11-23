Судових рішень про заборону приватизації держпакета «Київенерго» немає - Рябченко

Судових рішень про заборону приватизації 25% держпакета акцій ПАТ «Київенерго» на сьогодні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

У той же час він повідомив, що на сьогодні існує позов фізособи, суть якого Фонду держмайна не відома.

«Судових рішень заборонити – немає. Є один позов до суду фізособи. У чому його суть, не зовсім зрозуміло. Напевно, це з`ясується в суді», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомлялося, ФДМУ переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня ц.р. у зв`язку з додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі в конкурсі.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України раніше відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго». Як зазначили в АМК, в комітеті відсутня інформація про кінцеві бенефіціари ПАТ «Полтаваобленерго».

У той же час, в АМК повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакета акцій «Київенерго» подали ДТЕК і ПАТ «Полтаваобленерго».

Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго».

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.