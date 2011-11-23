Більшість українських акцій у вівторок відновлювали свої позиції - експерти

Більшість акцій українських компаній у вівторок, 22 листопада, відновлювали свої позиції.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами зростання на Українській біржі у вівторок стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+6,8%) після втрати 10,3% під час попередньої торгової сесії. У плюсі також торгувалися папери машинобудівного сектора. Зокрема, Стахановський вагонобудівний завод додав 2,7%, «Мотор Січ» - 2,5%.

Аналітики відзначають, що акції «Центренерго» і «Укртелеком» на Українській біржі у вівторок зросли на 1,9% і 1,7% відповідно. У свою чергу, папери гірничо-металургійного сектора продемонстрували різноспрямовану динаміку. Авдіївський коксохімічний завод додав 0,9%, Алчевський металургійний комбінат піднявся на 0,3%, «Азовсталь» втратила 2,5%.

За словами аналітиків, папери банківського сектора на Українській біржі у вівторок продовжили знижуватися: «Укрсоцбанк» (-2,6%), «Райффайзен Банк Аваль» (-2,0%). При цьому «Укрсоцбанк» втратив 20% за шість торгових сесій, в той час як «Райффайзен Банк Аваль» впав на 13% за підсумками чотирьох торгових сесій. Вартість акцій нафтовидобувної компанії «Укрнафта» у вівторок не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 22 листопада, впав на 0,61% - до 575,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 124 млн. 530 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,64% - до 1488,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 195 млн. 725 тис. грн., з них на терміновому ринку - 119 млн. 710 тис. грн.