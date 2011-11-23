Експерт: динаміка ринків акцій відобразила паритет настроїв покупців і продавців

Динаміка фондових індексів як України, так і США у вівторок, 22 листопада, відображала паритет настроїв покупців і продавців.

Так прокоментував агентству УНІАН ситуацію на ринках акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «приводом для тимчасового поліпшення настроїв у переважно негативному новинному потоці у вівторок стало рішення МВФ про надання нового типу кредитів європейським країнам. З одного боку, таке рішення дозволить, наприклад, Італії збільшити простір для маневру в питанні рефінансування держборгу, з іншого - в короткостроковому періоді такі дії Фонду не можуть переважити накопичений негатив».

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, на економічному фронті у вівторок учасників ринку очікували розчарування. Значення зростання ВВП США в третьому кварталі 2011 року було переглянуто в бік зниження за рахунок скорочення інвестицій. Крім того, сьогодні вранці стало відомо, що попереднє значення індексу ділової активності в промисловості Китаю опустилося нижче позначки 50, що вказує на скорочення активності. «Водночас, інвесторам варто пам`ятати, що почалося послаблення монетарної політики в КНР є відповіддю на уповільнення ділової активності. Іншими словами, така динаміка індексу ділової активності не є сюрпризом», - зазначив аналітик.

Як вважає П. ІЛЛЯШЕНКО, певним позитивним імпульсом для ринків могли б стати дії ФРС. Зокрема, у вівторок були опубліковані протоколи минулого засідання, присвяченого монетарній політиці. Як стало відомо, учасники комітету обговорювали способи поліпшення комунікації з економічними агентами, після чого зробили приблизно такий висновок: кроком, що передвіщає початок нового раунду кількісного (чи кредитного) пом`якшення, стане оголошення про заходи щодо поліпшення комунікації. «Також гравців могли б порадувати умови планованих стрес-тестів для американських банків, які, на відміну від європейських стрес-тестів, базуються на адекватних уявленнях про можливу глибину економічної шоку», - додав аналітик.