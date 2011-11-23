Боргові проблеми Європи і США залишаються в центрі уваги інвесторів - експерти

У центрі уваги інвесторів сьогодні залишаються боргові проблеми Європи і США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, також увага інвесторів під час сьогоднішніх торгів звернена на протоколи засідання Федерального комітету з відкритих ринків. Крім цього, в середу публікується великий блок статистики в США. Зокрема, серед найбільш важливих даних варто відзначити дані по ринку праці, щодо особистих видатків та доходів, щодо замовлень на товари тривалого користування.

Як відзначають аналітики, українські фондові майданчики завершили торги вівторка, 22 листопада, зі змішаною динамікою. Протягом всього дня на ринок надходили різноспрямовані сигнали до руху індексів. На початку торгів індексу Української біржі вдалося дещо відновити втрати на фоні того, що рейтингові агентства S & P і Moody`s не стануть переглядати довгостроковий рейтинг США внаслідок провалу роботи комісії Конгресу США, яка була створена для розробки пропозицій щодо зниження дефіциту бюджету країни в найближчі 10 років. У той же час, агентство Fitch заявило про те, що рейтинг США, який знаходиться на позначці ААА, або прогноз по ньому може бути переглянутий вже до кінця листопада.

Тим не менше, повідомляють аналітики, позитив першої половини дня у вівторок був у деякій мірі нівельований зростанням прибутковості іспанських держоблігацій, а також слабкими статистичними даними зі США. Ближче до кінця української торгової сесії були опубліковані попередні динячі по ВВП США, які показали зростання на 2%, тоді як прогнозувалося підвищення до 2,5%.