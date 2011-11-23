Ситуація на фондових ринках через борги єврозони залишається складною - експерт

Загальна ситуація на ринках акцій у середу, 23 листопада, залишалася складною через невизначеність, що зберігається навколо боргових проблем єврозони.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондовому ринку аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр КУШНАРЬОВ.

За його словами, «заява одного з грецьких чиновників про те, що Греції загрожує дефолт, у разі якщо найближчим часом країні не буде виділено новий кредитний транш, не передбачала покупок на біржових ринках. Не порадували гравців новини з боргових ринків. Підсумки розміщення 10-річних німецький держоблігацій виявилися невдалими, пропозиція бондів була покрита заявками тільки на 65%».

Як повідомив А. КУШНАРЬОВ, свій внесок у падіння українського ринку в середу внесла і слабка зарубіжна макроекономічна статистика. Так, обсяг промислових замовлень у єврозоні у вересні впав на 6,4% проти очікуваного падіння на 2,7%. Гіршими за прогнози також виявилися американські статдані з заявок на допомогу по безробіттю, замовлень на товари тривалого користування й індексу споживчих настроїв. Після негативного відкриття торгів у США продажі посилилися.

За словами аналітика, «торги на українському фондовому ринку в середу проходили в суперечливому руслі. Індекс Української біржі неодноразово змінював територію свого перебування. Зростання, що спостерігалося на Українській біржі в перші години, до обіду змінилося падінням у відповідь на погіршення зовнішнього кон`юнктури. Стартове зниження зарубіжних індикаторів, спричинене слабкими даними з індексу виробничої активності в Китаї та перерване тимчасовим відскоком вгору, в середині дня отримала продовження».

А. КУШНАРЬОВ зазначив, що за результатами торгів у середу індикатор Української біржі знизився на 0,09% до 1487,16 пункту, відігравши до кінця сесії велику частину втрат. В аутсайдерах дня серед блакитних фішок закріпилися акції «Укрсоцбанку», що просіли на 4,91%. У мінусі також закінчили торги папери «Азовсталі» (-2,84%), Стаханівського ВСЗ (-2,35%), «Мотор Січі» (-1,77%), «Укртелекому» (-1,67%) і Алчевського меткомбінату (-0,91%).

За інформацією аналітика, максимальне зростання на Українській біржі у середу було зафіксоване в акціях Єнакіївського метзаводу (+16,89%). Спекулятивний попит на папери емітента підтримувався новиною про плани «Метінвесту» скоротити частку сталевих напівфабрикатів у загальному обсязі виробництва металопродукції до 5% на користь продукції з вищою доданою вартістю.