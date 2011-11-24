ДКЦПФР та Мінфін розробили методику визначення прибутку торгівців цінними паперами

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) спільно з Міністерством фінансів України розробили методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами під час виконання функцій податкового агента.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі комісії.

Як зазначили у прес-службі, цей документ стосується загальних станів щодо порядку визначення бази оподаткування доходу у формі інвестиційного прибутку в операціях з інвестиційними активами, особливості визначення інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами, а також особливості визначення такого прибутку від операцій з дериватами. Крім того, документ покликаний спростити розрахунок і подачу торговцем звітності про такі операції своїх клієнтів.

За словами директора департаменту методології регулювання ринку цінних паперів ДКЦПФР Олексія ТАРАСЕНКА, прийняття цього нормативно-правового акту сприятиме методичному врегулюванню питання порядку оподаткування інвестиційного прибутку професійним учасником ринку - торговцем цінними паперами, включаючи банк, який здійснює операції з цінними паперами та іншими цінними паперами, під час виконання функцій податкового агента.

Відповідне рішення про затвердження методики було прийняте на останньому засіданні комісії.