ФДМУ допустив ДТЕК до участі в конкурсі з продажу держпакета "Західенерго"

Фонд державного майна України допустив «Донбаську паливно-енергетичну компанію» (ДТЕК, м. Донецьк) до участі в конкурсі з продажу 45,103% держпакета акцій ПАТ «Західенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Зазначається, що конкурсна комісія визнала ДТЕК відповідною всім вимогам, що пред`являються до учасників приватизаційного конкурсу.

Таким чином, ДТЕК є єдиним учасником конкурсу з продажу 45,103% акцій «Західенерго», який відбудеться завтра, 25 листопада.

Нагадаємо, в конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ "Західенерго" можуть брати участь, зокрема, компанії, які: виробляли протягом трьох останніх років електроенергію обсягом не менше 30% від обсягу виробництва електроенергії "Західенерго" за той же період; безпосередньо володіли протягом останніх трьох років більш ніж 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють виробництво електроенергії у вищезгаданих обсягах тощо.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів із продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс щодо "Західенерго" відбудеться 25 листопада 2011 р., щодо "Київенерго" було перенесено на 9 грудня ц.р.

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.