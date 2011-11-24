Конкурс із продажу пакета акцій «Київенерго» має пройти прозоро - Клюєв

Конкурс із продажу державного пакета акцій «Київенерго» має бути повністю прозорим і проходити з дотриманням усіх необхідних процедур.

Про це УНІАН заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи рішення Фонду державного майна України про перенесення дати проведення конкурсу з продажу акцій «Київенерго».

За словами А.КЛЮЄВА, таке рішення було викликане невиконанням одним із претендентів на участь в аукціоні конкурсних умов у частині надання про себе повних даних. Він висловив надію, що за додатковий час усі документи буде надано.

«Уряд зацікавлений, щоб продаж відбувся прозоро, на конкурсній основі й за реальною ціною, а інвестор і далі вкладав ресурси в розвиток і модернізацію мереж, підприємство ефективно розвивалося, платило податки й надавало якісні послуги споживачам», - сказав перший віце-прем`єр-міністр України.

Як повідомлялося, ФДМУ переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня ц.р. у зв`язку з додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі в конкурсі.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України раніше відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго». Як зазначили в АМК, у комітеті відсутня інформація про кінцевих бенефіціарів ПАТ «Полтаваобленерго».

Водночас, в АМК повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакета акцій «Київенерго» подали ДТЕК і ПАТ «Полтаваобленерго».

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго».

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.